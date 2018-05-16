Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Асфальт под микроскопом. Какую проверку он проходит, прежде чем попасть на дороги Орла?



- Опасный, во всех смыслах, груз. Сотрудники орловской Госавтоинспекции пригляделись к спецавтомобилям.



- Куда потрачены бюджетные деньги? Ответ сегодня будет держать исполнительная власть Орла.



- Лучшие методики преподавания оценили и коллеги и жюри. В Орле назвали победителей педагогического конкурса.

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Вести-Орёл

16 мая 2018 года







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