Новости версия для печати В Орловском госуниверситете состоялась конференция, посвященная экологической безопасности Среди тех, кто делился своими наработками в этом направлении, были и иностранцы.



В марте представители ОГУ побывали в тосканском университете, и сегодня большая делегация из Италии прибыла в Орёл. В её составе не только ученые, но и представители бизнеса страны средиземноморья.



После небольшой экскурсии по научным лабораториям орловского вуза состоялся деловой завтрак. Это тоже своего рода презентация ОГУ. Ведь на столе – продукты, разработанные учеными университета. В основе некоторых из них даже морские водоросли. И Орловский государственный университет готов делиться своими наработками. Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. Тургенева: «Итальянцы заинтересованы в технологиях, которые сохранились на территории Российской Федерации, - традиционные технологии сохранения качественных продуктов, в частности, квашение, маринование без использования химических веществ». На базе вуза стартовала научная конференция. Она продлится несколько дней. Участниками конференции стали не только иностранные гости, но и российские учёные. За круглым столом они обсудили проблемы экологической безопасности в АПК.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Тема конференции является актуальной не только для России, но и для всего мира. Мы понимаем, что экологическая проблема носит общемировой характер, и она становится острее с каждым годом. Сохранение природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности является стратегической задачей и для нашей страны, и для всего мира, и, безусловно, является принципиальным вопросом для сохранения стабильности развития государств, но и, что самое главное, сохранения здоровья людей». Также в ходе посещения региона и в рамках программы конференции иностранные гости побывают на предприятиях АО АПК «Орловская Нива», хлебокомбинате и познакомятся с агропромышленным комплексом области.





Вадим Багринцев

16 мая 2018 года







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