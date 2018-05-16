Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
16.05.2018
17:42:48
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орловском госуниверситете состоялась конференция, посвященная экологической безопасности

Среди тех, кто делился своими наработками в этом направлении, были и иностранцы.

В марте представители ОГУ побывали в тосканском университете, и сегодня большая делегация из Италии прибыла в Орёл. В её составе не только ученые, но и представители бизнеса страны средиземноморья.

После небольшой экскурсии по научным лабораториям орловского вуза состоялся деловой завтрак. Это тоже своего рода презентация ОГУ. Ведь на столе – продукты, разработанные учеными университета. В основе некоторых из них даже морские водоросли. И Орловский государственный университет готов делиться своими наработками.
Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. Тургенева: «Итальянцы заинтересованы в технологиях, которые сохранились на территории Российской Федерации, - традиционные технологии сохранения качественных продуктов, в частности, квашение, маринование без использования химических веществ».
На базе вуза стартовала научная конференция. Она продлится несколько дней. Участниками конференции стали не только иностранные гости, но и российские учёные. За круглым столом они обсудили проблемы экологической безопасности в АПК.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Тема конференции является актуальной не только для России, но и для всего мира. Мы понимаем, что экологическая проблема носит общемировой характер, и она становится острее с каждым годом. Сохранение природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности является стратегической задачей и для нашей страны, и для всего мира, и, безусловно, является принципиальным вопросом для сохранения стабильности развития государств, но и, что самое главное, сохранения здоровья людей».
Также в ходе посещения региона и в рамках программы конференции иностранные гости побывают на предприятиях АО АПК «Орловская Нива», хлебокомбинате и познакомятся с агропромышленным комплексом области.


Вадим Багринцев
16 мая 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта