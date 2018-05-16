Новости версия для печати Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире «Радио России. Орёл» Стратегия развития Орловщины, привлечение инвестиций, планы и перспективы – об этом и не только пойдет разговор в интерактивной программе «Тема дня».



Программа запланирована на 21 мая. Начало – в 13:10. Телефон прямого эфира – 43-51-87. Передать свой вопрос главе региона можно и заранее по номеру 43-55-69 с 10 до 17 часов. С сегодняшнего дня и по 18 мая.



На нашем сайте можно будет посмотреть онлайн-трансляцию прямого эфира.





Татьяна Напольских

16 мая 2018 года







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