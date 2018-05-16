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В Дмитровском районе Орловской области идет ремонт дорог

Первоочередной объект — участок «Комаричи — Дмитровск Орловский — Кромы». Сделать эту дорогу местные жители просили Андрея Клычкова во время встречи в октябре прошлого года. Тогда врио губернатора обещал включить проблемную дорогу в программу 2018 года.

До ремонта, дорога была в разбитом состоянии, и доехать до Дмитровска без угрозы для автомобиля, казалось удачей. А между тем, по этой магистрали осуществляется вся транспортная связь Дмитровского района, а также это направление на Брянскую область.
Иван Яворский, начальник отдела организации строительства и ремонта КУ ОО «Орелгосзаказчик»: «К качеству пока претензий нет, лаборатория «Орелгосзаказчика» выезжает, смотрит, берет пробы, и сегодня она здесь на месте присутствует».
Дорогу делают по всем стандартам качества. Используют два вида асфальто-бетона - пористая смесь и плотная. 50 процентов работы уже выполнено, и пока - без нарушения.
Светлана Ногтенко, начальник отдела «Диагностики и проверки качества» КУ ОО «Орелгосзаказчик»: «Сейчас у нас выкладывают выравнивающий слой, этот слой мы контролируем, потом в лабораторию забираем смесь и проверяем ее на физико-механическое свойство, соответствует ли она всем свойствам по ГОСТу».
На плохое состояние дороги обратил внимание врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, когда в октябре прошлого года приезжал в Дмитровский район. После общения с жителями, дорога длиной 9 километров, незамедлительно вошла в губернаторскую программу. И уже этим летом тут появится новая дорога.
Сергей Козин, глава Дмитровского района: «Поднимался вопрос по ремонту данного участка дороги. И было поручение губернатора, чтобы в этом году провести ремонт. Мы очень благодарны Андрею Евгеньевичу за то, что дорога вошла в программу».
Дорога на въезд в Дмитровск не единственная, которая вошла в программу. 15 улиц города уже отремонтированы, и залиты новым асфальтом, общей протяженность около 5 километров. И для жителей это стало праздником. Ведь некоторые из улиц не ремонтировались по 40 лет.

Дорожные работы в Дмитровске ведутся полным ходом. Сейчас тут работает 15 единиц техники. Подрядчики обещают закончить ремонт раньше указанного срока.


Всеволод Трифонов
16 мая 2018 года

 


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