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четверг
17.05.2018
12:59:33
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В Орле в седьмой раз откроется выставка «Отзовитесь, добрые сердца!»Выставка откроется сегодня в фойе академического театра им. И.С. Тургенева.
«Отзовитесь, добрые сердца!» - это передвижная выставка фотопортретов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выставка откроется в 10:30.
Затем, в 11 часов, на малой сцене театра детям, воспитывающимся в опекунских и приемных семьях, детям из многодетных и неполных семей покажут спектакль «Принцесса на горошине».
В этом году героями выставки станут 14 детей: малыши из областного Дома ребенка, а также дети старшего возраста — воспитанники школы-интерната для глухих и слабослышащих. Выставка будет открыта до конца июня.
Как сообщает сайт городской администрации, благодаря выставке, семью обрели около 40 детей.
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