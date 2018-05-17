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В Орле в седьмой раз откроется выставка «Отзовитесь, добрые сердца!»

«Отзовитесь, добрые сердца!» - это передвижная выставка фотопортретов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выставка откроется в 10:30.



Затем, в 11 часов, на малой сцене театра детям, воспитывающимся в опекунских и приемных семьях, детям из многодетных и неполных семей покажут спектакль «Принцесса на горошине».

В этом году героями выставки станут 14 детей: малыши из областного Дома ребенка, а также дети старшего возраста — воспитанники школы-интерната для глухих и слабослышащих. Выставка будет открыта до конца июня.

Как сообщает сайт городской администрации, благодаря выставке, семью обрели около 40 детей.