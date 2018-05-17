Новости версия для печати Андрей Клычков объявил о решении принять участие в выборах губернатора Орловской области Об этом врио губернатора сообщил сегодня в ходе рабочего визита в Колпнянский и Малоархангельский районы.



«Я принял для себя решение идти в качестве кандидата на выборы губернатора Орловской области. Хочу довести начатые дела до конца, продолжить работу по реализации конкретных губернаторских программ», - сказал Андрей Клычков. Глава региона подчеркнул, что у Орловской области большой потенциал. Чтобы его реализовать, необходимо воплотить в жизнь губернаторские программы, которые направлены на привлечение в регион инвестиций, благоустройство территорий, повышение качества и увеличение объемов дорожных работ, переселение из аварийного жилья, наведение порядка в сфере ЖКХ и другие важные направления. Подробности в вечернем выпуске «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





Орловское Информбюро

16 мая 2018 года







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