Новости версия для печати Вниманию водителей! В связи с проведением торжественной линейки, посвященной Дню рождения пионерской организации, 18 мая с 6:00 до 10:00 будет запрещена стоянка на площадке между пл. Ленина и домом №28 на ул. Максима Горького , а с 8:30 до 9:00 ограничено движение транспортных средств по пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, со стороны Главпочтамта).





Орловское Информбюро

17 мая 2018 года







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