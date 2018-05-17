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Орловские одиннадцатиклассники тренируются сдавать ЕГЭ

Сегодня школьники проверят свои силы в области обществознания.

Экзамен тренировочный, т.е. его результаты не повлияют на баллы, полученные на основном экзамене. А 18 мая выпускники будут сдавать английский язык по такой же схеме.

В региональном центре оценки качества образования говорят, что это делается для того, чтобы ученики, педагоги и другие участники экзаменационного процесса могли опробовать ЕГЭ на практике.

Новшество этого года: варианты КИМов будут печататься непосредственно в месте проведения экзамена, то есть сразу в экзаменационной аудитории. Бланки с ответами учеников тоже будут сканироваться в пункте проведения экзамена. Это позволит свести на нет подтасовку результатов госаттестации.