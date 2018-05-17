В Орле готовятся к Международному Дню музеев

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четверг
17.05.2018
12:59:50
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В Орле готовятся к Международному Дню музеевВ этом году к акции присоединится орловское отделение Банка России.
В эту субботу свои двери распахнет музей истории денег, созданный сотрудниками орловского отделения Банка России.
Старинные документы, мундир банковского служащего, кассовая и счётно-вычислительная техника, образцы денежных знаков разных лет – всё это можно будет увидеть на выставке.
Площадка музейно-экспозиционного фонда будет открыта 19 мая с 12 до 20 часов по адресу: ул. Гостиная, д. 4.
Вход свободный.
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