Новости версия для печати В Орле готовятся к Международному Дню музеев В этом году к акции присоединится орловское отделение Банка России.



В эту субботу свои двери распахнет музей истории денег, созданный сотрудниками орловского отделения Банка России.



Старинные документы, мундир банковского служащего, кассовая и счётно-вычислительная техника, образцы денежных знаков разных лет – всё это можно будет увидеть на выставке.



Площадка музейно-экспозиционного фонда будет открыта 19 мая с 12 до 20 часов по адресу: ул. Гостиная, д. 4.



Вход свободный.





Надежда Невматулина

17 мая 2018 года







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