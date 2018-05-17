Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Сезон горячего асфальта. В Орловской области набирает силу большой сезон дорожных работ. - Космос как предчувствие. Александр Мисуркин рассказал школьникам, почему надо верить в мечту. - Хитрая, но еще неопытная. Лисенок стал центром спецоперации. - Мы побывали там, где действительно все фиолетово. Единственному в Орловской области сирингарию исполняется 50 лет.

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Вести-Орёл

16 мая 2018 года







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