Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил телесные повреждения.



16 мая в 19:00 в Ливнах водитель, управляя на автомобилем «Фольксваген Джетта», совершил столкновение с двигающимся впереди автомобилем «Лада Приора», после чего врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген Джетта» (женщина 1973г.р.) получила телесные повреждения и была госпитализирована в Ливенскую ЦРБ.





Орловское Информбюро

17 мая 2018 года







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