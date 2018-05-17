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В Орле под Герценским мостом утонул молодой мужчина

ЧП произошло минувшим вечером. Детали происшествия еще предстоит выяснить следственным органам, но общая картина произошедшего уже известна: парень утонул при купании.

К опорам Герценского моста молодой человек пришел в сопровождении своих друзей. И хотя сильной жары в тот момент в Орле не наблюдалось, 24-хлетнего парня все же потянуло к воде. Очевидцы рассказали, что видели человека, плавающего в воде, и в какой-то момент заметили, что его уже нет. По словам друзей, они пытались его найти. Но драгоценное время было потеряно. Замешательство приятелей потерпевшего и последующие тщетные поиски свели к нулю остававшийся крохотный шанс. И хотя водолазы к месту событий прибыли довольно быстро, их попытки вернуть утонувшего к жизни успеха не имели. Спасателям только и оставалось, что констатировать смерть потерпевшего.
Николай Сорочкин, начальник поискового отряда «Водный» областной поисково-спасательной службы: «Поступило сообщение в службу спасения, что в районе Герценского моста утонул мужчина. Звонок поступил в 17:30, а в 17:35 мы уже извлекли пострадавшего. Пытались реанимировать в течение 15 минут, но признаки жизни не появились».
Дать оценку трагическим событиям у Герценского моста предстоит правоохранительным органам. Видимых следов насилия на теле погибшего стражи порядка не нашли, и пока нет поводов ставить под сомнение причины его смерти.

Как сообщили в МЧС, 24-хлетний орловец – первый купальщик, погибший в этом году.


Иван Суверин
17 мая 2018 года

 


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