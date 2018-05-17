Новости версия для печати Сегодня утром в Заводском районе Орла в результате ДТП пострадал подросток-пассажир Авария произошла на перекрестке у автовокзала.



Сегодня в 8:15 в районе на улице Комсомольской автовокзала поочередно столкнулись три иномарки: «Санг-Ёнг», «Фольксваген» и «Киа». По предварительным данным, пострадал подросток-пассажир.



Виновника происшествия предстоит определить в ходе административного дознания. ДТП в утренний час-пик до предела осложнило и без того непростую обстановку на перекрестке, регулировать который полицейским пришлось в ручном режиме. Несмотря на это, новых ДТП избежать не удалось. Водитель автоцистерны на базе грузовика ЗИЛ не рассчитал боковой интервал, задев легковую иномарку. Эта авария обошлась без пострадавших.





Иван Суверин

17 мая 2018 года







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