Новости версия для печати 3 августа пройдет Открытый кубок города Орла на призы Александра Мисуркина В Орел приедут команды из других городов.



Именно по инициативе орловского космонавта Александра Мисуркина организована региональная Федерация бадминтона.

Александр Мисуркин, летчик-космонавт, Герой России: «Этот вид спорта дает возможность и продлить свою жизнь, и сделать ее более качественной. Бадминтон это один из лучших способов привести себя в форму». Планируется, уже с сентября в орловских школах один из уроков физкультуры в неделю будут посвящать бадминтону. К 2021 году планируется привлечь в этот вид спорта 5 % населения, а к 2025 войти в пятерку регионов, где он будет в приоритете.





Татьяна Напольских

17 мая 2018 года







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