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Осенью этого года орловский музей Тургенева отметит свое столетие

По этому случаю сегодня в музее писателей-орловцев началась акция, которая будет проходить до самого юбилея. Отмечать вековую годовщину будут на протяжении всего лета. Первыми в музей пригласили ребят из лицея № 40.

Время создания музея пришлось на революционные годы. Именно тогда хозяева дома, родственники Тургенева - Галаховы, получили предписание передать его государству.
Лариса Дмитрюхина, научный сотрудник объединенного литературного музея И.С.Тургенева: «Эта телеграмма была из Наркомпроса, о том, что «ваш дом со всеми вещами отдается под музей-библиотеку имени Ивана Сергеевича Тургенева». И вот, 24 ноября 1918 года в этом доме был открыт музей-библиотека».
За сто лет существования музей и сам обрел интересную и неповторимую историю. Его посещали в разные годы удивительные и знаменитые люди. Он перенес эвакуацию и возвращение на родину. О его сотрудниках можно написать отдельную книгу.
Вера Ефремова, директор орловского объединённого государственного литературного музея И.С. Тургенева: «Еще, слава Богу живы люди, которые стояли у истоков создания нашего объединения. И нам хотелось бы в это время, в оставшиеся полгода, поговорить с орловцами, нашими посетителями, туристами о тех формах работы, которые были».
Столетие музея планируют отмечать на протяжении полугода. И для детей и для взрослых подготовлена разнообразная и насыщенная программа - от традиционных лекций до самых современных интерактивных приключений. Скучно не будет, говорят сотрудники, и обещают представить 100 интересных историй.
Вера Ефремова, директор орловского объединённого государственного литературного музея И.С. Тургенева: «Хотим в наших традиционных формах работы представлять уже современные реалии – это и интерактивные экскурсии, это квесты, это путешествия, это тематические экскурсии по городу Орлу. И поскольку 100 – это такая особенная цифра, мы посчитали интересным представить сто историй».
А первыми посетителями в честь 100-летнего юбилея стали ребята из лицея № 40.

Примечательно, что подготовка к юбилею музея начинается в преддверие Всероссийской акции «Ночь в музее», в которой примут участие все, кто входит в объединенный литературный музей Тургенева.


Эва Стасюлевич
17 мая 2018 года

 


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