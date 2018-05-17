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Орловские чиновники отчитались, куда и на что были потрачены бюджетные средства в 2017 году

Отчетный период был экономически сложным. В связи с ограниченными средствами за год одиннадцать раз проводилась корректировка бюджета, но несмотря на это, был зафиксирован рост муниципального долга.

Владимир Негин и.о. мэра города Орла: «Внутренний долг города увеличился почти до 2 миллиардов 186 миллионов рублей. Объем муниципального долга приблизился к максимальному значению, но не превышает предельного уровня, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса РФ».

Дефицит бюджета, как правило, покрывался за счет кредитов, а ранее полученные перекрывались новыми. Контрольно-счетной палатой был проведен сравнительный анализ фактических показателей с утвержденными. Были найдены нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Татьяна Успенская председатель КСП г. Орла: «По итогам 2017 года в целом недополучено доходов на общую сумму 426,6 миллионов рублей. Недовыполнение плановых назначений по собственным доходам составило 154,3 миллиона рублей».

В целом отчет об исполнение бюджета признан КСП достоверным, так как выявленные недостатки не повлияли на итоговые значения основных показателей бюджета. Участники слушания отметили, что требуется более эффективный контроль за расходованием бюджетных средств, и нужны действенные меры по снижению размера муниципального долга.