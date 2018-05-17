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Александр Мисуркин встретился с жителями Орла

Встреча прошла в Городском центре культуры 16 мая.

Зал Городского центра культуры был полон. Особенно было много школьников. Александра Мисуркина пришедшие на встречу встречали уже в фойе. И конечно, каждый хотел сфотографироваться с космонавтом.
 
Специально для земляка школьники подготовили концерт, вначале которого в видеописьмах рассказали, почему сами хотят покорять космос.
 
Затем на сцену поднялся Герой России, космонавт Александр Мисуркин для того, чтобы в абсолютно в доверительной, неназидательной манере пообщаться с теми, кто очень хотел задать ему вопросы. Что такое стыковка, на каком языке общаются в космосе, что такое рунглиш, и даже - сколько у него детей. 
 
Интерес к космосу и космонавтике сегодня очень велик, можно сказать, что со времен полета Гагарина - это новая волна популярности. На встрече с жителями речь шла не только о космосе, но и о делах земных. В частности, о спорте.
Александр Мисуркин, летчик-космонавт, Герой России: «Сегодняшняя цель моей встречи – говорить не только о школе, но и о спорте. Мы сегодня презентовали Федерацию бадминтона Орловской области. Я надеюсь, что дети будут вместе с родителями заниматься бадминтоном. И я буду рад, если хотя бы один из ста присутствующих задастся вопросом «Чего я хочу в этой жизни», поставит себе четкую цель и постарается ее достигнуть».



Эва Стасюлевич
17 мая 2018 года

 


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