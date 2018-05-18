Новости версия для печати Сегодня в библиотеке им. Бунина состоится торжественное открытие областного праздника «Орловская книга - 2018» Это уже двадцатое по счету мероприятие. В этом году его тема - «Орловская Тургениана».



В программе праздника: выставка книг, выпущенных в 2017 году орловскими издательствами, тематические выставки книг и документов, презентация регистрационного каталога «Орловская книга-2017» и награждение победителя Интернет-викторины. Центральным событием праздника станет награждение лауреатов областного конкурса «Орловская книга-2017» по трем номинациям: «Лучший издательский проект года», «Самая читаемая книга» и «Специальная премия».





Эва Стасюлевич

18 мая 2018 года







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