Вторая жизнь предметов старины

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пятница
18.05.2018
12:54:53
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Вторая жизнь предметов стариныСегодня в Болховском краеведческом музее - День Дарения.
Принести можно старинные предметы и документы, семейные раритеты и случайные находки. Все они пополнят фонды и станут музейными экспонатами. А имена дарителей занесут в книгу «Почетного дарителя». Также в музее выберут победителей в номинациях «Самый первый», «Предмет-легенда», «Экспонат эпохи», «Раритет» и «Предмет-мемориал».
Гостей ждут в Болхове на ул. Ленина, д.47 с 10 до 16 часов.
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