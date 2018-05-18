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Вторая жизнь предметов старины

Принести можно старинные предметы и документы, семейные раритеты и случайные находки. Все они пополнят фонды и станут музейными экспонатами. А имена дарителей занесут в книгу «Почетного дарителя». Также в музее выберут победителей в номинациях «Самый первый», «Предмет-легенда», «Экспонат эпохи», «Раритет» и «Предмет-мемориал».

Гостей ждут в Болхове на ул. Ленина, д.47 с 10 до 16 часов.