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Андрей Клычков посетил Мценск с рабочим визитом

В рамках визита врио губернатора Орловской области посетил Мценский литейный завод и принял участие в открытии Восьмых Президентских спортивных игр.

Свой визит Андрей Клычков начал с посещения литейного завода, который ведет свою историю с 1965 года. В настоящее время это предприятие является одним из самых современных как в России, так и СНГ. 
Игорь Сычкин, генеральный директор ОАО «Мценский литейный завод»: «Благодаря контракту с РЖД, который заключен до 2020 года включительно, завод обеспечивает плановую загрузку порядка 60%-70%».
Штат сотрудников - 900 человек. Общая производственная мощность завода достигает 36 тысяч тонн чугунного литья в год.
 
Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков подчеркнул: сегодняшний визит – не просто посещение, а определение целей и задач для развития. 
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Необходимо наращивать мощности, модернизировать технологии. Здесь уже стоит оборудование 2007-го, 2012 года, которое не уступает мировым аналогам».
А вот осмотр дворовых территорий по центральным улицам города был не так оптимистичен. Амчане, не стесняясь камер, рассказали о своих повседневных проблемах: капитальный ремонт делать не хотят, от чего в подъезд иной раз страшно зайти, в центральном парке не всегда погуляешь, поскольку его облюбовали своры бродячих собак.
 
Что касается ремонта дворов, то выбор территорий проходил в онлайн режиме на сайте администрации, напомнил собравшимся глава города. Любой житель мог подать свою заявку.
Андрей Беляев, глава города Мценска: «Дворовые территории отбирались в зависимости от времени подачи заявления и от состояния объекта».
На сегодняшний день еще 30 дворов стоят в реестре для продолжения работ. 
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «До 1 июня доведем до всех глав администраций денежные средства на 2019-20 годы, для того, чтобы было можно проводить опросы жителей, проводить совещания со старшими по домам и определять следующий этап ремонта дворовых территорий».
Леонид Музалевский председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Уже около 800 дворовых территорий по Орловской области за последние годы сделано. Программа рассчитана на пять лет. И я убежден, что мы постараемся многие разрушенные дворовые территории сделать».
Не менее жарко было и в Мценской детской–юношеской спортивной школе, где сегодня начались уже Восьмые Президентские спортивные игры. Поддержать участников приехал почетный гость – летчик-космонавт Александр Мисуркин, который уже потом, общаясь со школьниками, посоветовал, каким спортом заниматься. И акцент был сделан на бадминтоне.
Александр Мисуркин, летчик–космонавт, Герой России: «Бадминтон – это не вид спорта, это инструмент, который позволяет сделать свою жизнь длиннее, качественнее и интересней».
Закончилась рабочая поездка награждением мценских спортсменов, которые маленькими шагами идут к своей цели – стать олимпийскими чемпионами.
 



Юлия Опанасюк
17 мая 2018 года

 


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