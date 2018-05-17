Андрей Клычков посетил Мценск с рабочим визитом

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четверг
17.05.2018
20:20:06
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Андрей Клычков посетил Мценск с рабочим визитомВ рамках визита врио губернатора Орловской области посетил Мценский литейный завод и принял участие в открытии Восьмых Президентских спортивных игр.
Свой визит Андрей Клычков начал с посещения литейного завода, который ведет свою историю с 1965 года. В настоящее время это предприятие является одним из самых современных как в России, так и СНГ.
Штат сотрудников - 900 человек. Общая производственная мощность завода достигает 36 тысяч тонн чугунного литья в год.
Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков подчеркнул: сегодняшний визит – не просто посещение, а определение целей и задач для развития.
А вот осмотр дворовых территорий по центральным улицам города был не так оптимистичен. Амчане, не стесняясь камер, рассказали о своих повседневных проблемах: капитальный ремонт делать не хотят, от чего в подъезд иной раз страшно зайти, в центральном парке не всегда погуляешь, поскольку его облюбовали своры бродячих собак.
Что касается ремонта дворов, то выбор территорий проходил в онлайн режиме на сайте администрации, напомнил собравшимся глава города. Любой житель мог подать свою заявку.
На сегодняшний день еще 30 дворов стоят в реестре для продолжения работ.
Не менее жарко было и в Мценской детской–юношеской спортивной школе, где сегодня начались уже Восьмые Президентские спортивные игры. Поддержать участников приехал почетный гость – летчик-космонавт Александр Мисуркин, который уже потом, общаясь со школьниками, посоветовал, каким спортом заниматься. И акцент был сделан на бадминтоне.
Закончилась рабочая поездка награждением мценских спортсменов, которые маленькими шагами идут к своей цели – стать олимпийскими чемпионами.
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