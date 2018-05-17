Новости версия для печати Готовиться к зиме нужно уже весной Вопросы подготовки к прохождению будущего отопительного сезона в области Андрей Клычков обсудил с руководителем Приокского управления Ростехнадзора Василием Челенко.



Андрей Клычков подчеркнул, что органы власти будут активно взаимодействовать с управлением, чтобы свести к минимуму аварийность. И сейчас решается вопрос с подвальных котельных.





Татьяна Напольских

17 мая 2018 года







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