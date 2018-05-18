Новости версия для печати Борьба с мусором в Орле продолжается Активисты ОНФ обнаружили несанкционированные свалки в нескольких районах города.



Поводом к проверке послужили обращения орловцев. На региональной «Интерактивной карте свалок» – уже 185 объектов, и практически каждый день жители области регистрируют новые. Рейд по контейнерным площадкам Советского, Железнодорожного и Заводского районов Орла показал, что мусор не везде вывозится регулярно. Кроме того, на некоторых улицах, согласно мониторингу, до сих пор не убраны пакеты после субботника. Общественники направили обращение в администрацию Орла.





Надежда Невматулина

18 мая 2018 года







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