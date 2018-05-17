Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Орловщина готовится к экономическому форуму в Северной столице. Что будем предлагать? - Обманчивое тепло. Купаться еще не просто рано, опасно. - На вокзал только в качестве пассажира. Детям напомнили о безопасности. - Помочь может каждый. Совместная акция с «Русфондом».





Вести-Орёл

17 мая 2018 года







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