Новости версия для печати Минувшим вечером в Орле случилось уже второе ЧП при купании На этот раз жертвой воды стал несовершеннолетний. Подросток утонул под мостом Дружбы при попытке переплыть Оку.



Водолазы нашли мальчика довольно быстро. Однако все приемы доврачебной помощи оказались тщетны. Не преуспела и прибывшая к месту ЧП реанимационная бригада. В итоге врачей и спасателей на месте происшествия сменили следователи. Вот что сообщили в СКР о случившемся.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Около 17 часов группа несовершеннолетних в составе семи человек прибыли на берег Оки и стали купаться. Один из подростков, 13 лет, доплыл до середины реки и начал тонуть. Остальные подростки не смогли оказать ему помощь. Они вызвали спасателей и скорую. Реанимационные мероприятия, проводимые спасателями и медиками, не дали положительного результата». Опрос несовершеннолетних очевидцев шел в присутствии сотрудников ПДН и психолога службы спасения. Из сообщений подростков можно понять – то, что случилось этим вечером под мостом Дружбы – не просто случайность. При данных обстоятельствах ЧП, скорее, было закономерным, а возможно, и неизбежным. Как сообщили правоохранителям несовершеннолетние участники событий, их погибший приятель плохо плавал, и до этого случая при купании всегда использовал надувные манжеты.



Как говорят в МЧС, водные процедуры в этот период всегда смертельно опасны, и трагический инцидент – повод серьезно задуматься для родителей и педагогов.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Уже зафиксировано три происшествия на водных объектах, к сожалению, открыт счет погибшим. Особенно трагичными являются случаи, связанные с гибелью детей. Необходимо вспомнить всем, что безопасность детей, в первую очередь, в руках взрослых». Запрет на купание у моста Дружбы действует на 500 метров береговой полосы. Кроме того, побережье под мостом мало располагает для отдыха у воды. Грязь, мусор, стоки неизвестного происхождения. Очевидно, что подростков скорее привлекло сравнительно укромное и безлюдное место. Для опасных затей чужие взгляды не на руку. В МЧС призывают купальщиков, во-первых, дождаться тепла, а во-вторых, организовать свой отдых достойно и безопасно.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Купальный сезон официально будет открыт только 1 июня. Купание считается безопасным только в оборудованных местах – таких предполагается открыть на территории области сорок. Эти пляжи в данный момент проходят активную проверку и приемку Госинспекции по маломерным судам». Несовершеннолетних свидетелей ЧП с места событий отпускали только в сопровождении родителей. Мы будем следить за выводами следственных органов.





Иван Суверин

18 мая 2018 года







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