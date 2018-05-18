Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТП Среди них три ДТП с пострадавшим, в результате три человека получили телесные повреждения, два человека погибли.



17 мая 07:45 на регулируемом перекрестке улицы Комсомольской и Карачевского шоссе г. Орла произошло столкновение трех транспортных средств. Водитель, управляя автомобилем «Ссанг Енг», следовал по улице Комсомольской, осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио», который двигался во встречном направлении, с последующим столкновением автомобиля «Ссанг Енг» с автомобилем «Фольксваген». В результате ДТП телесные повреждения получил подросток 2002 года рождения, который находился в автомобиле «Киа» на заднем сидении и был пристегнут штатным ремнем безопасности. Каретой скорой помощи несовершеннолетний был доставлен в детскую областную больницу, не госпитализирован. Позже из больницы им. Семашко поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратился водитель автомобиля «Киа». После оказания помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.



17 мая в 19:45 водитель, управляя т/с «ПАЗ 320302», следовал по улице Октябрьской и при повороте налево на улицу Тургенева произошел наезд на пешехода 1942 года рождения, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного на запрещающий сигнал светофора. В 22:45 из больницы им. Семашко поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратился пешеход. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.



17 мая в 20:00 водитель, управляя автомобилем «Ваз-21214», двигаясь по автодороге Навесное-Круглое в процессе движения не справился с управлением, совершил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель и его пассажир скончались на месте ДТП.





Орловское Информбюро

18 мая 2018 года







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