Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
18.05.2018
12:54:43
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТП

Среди них три ДТП с пострадавшим, в результате три человека получили телесные повреждения, два человека погибли.

17 мая 07:45 на регулируемом перекрестке улицы Комсомольской и Карачевского шоссе г. Орла произошло столкновение трех транспортных средств. Водитель, управляя автомобилем «Ссанг Енг», следовал по улице Комсомольской, осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио», который двигался во встречном направлении, с последующим столкновением автомобиля «Ссанг Енг» с автомобилем «Фольксваген». В результате ДТП телесные повреждения получил подросток 2002 года рождения, который находился в автомобиле «Киа» на заднем сидении и был пристегнут штатным ремнем безопасности. Каретой скорой помощи несовершеннолетний был доставлен в детскую областную больницу, не госпитализирован. Позже из больницы им. Семашко поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратился водитель автомобиля «Киа». После оказания помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

17 мая в 19:45 водитель, управляя т/с «ПАЗ 320302», следовал по улице Октябрьской и при повороте налево на улицу Тургенева произошел наезд на пешехода 1942 года рождения, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного на запрещающий сигнал светофора. В 22:45 из больницы им. Семашко поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратился пешеход. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

17 мая в 20:00 водитель, управляя автомобилем «Ваз-21214», двигаясь по автодороге Навесное-Круглое в процессе движения не справился с управлением, совершил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель и его пассажир скончались на месте ДТП.


Орловское Информбюро
18 мая 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта