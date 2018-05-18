Орловцы могут задать вопросы о питании детей в школах и детских садах

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пятница
18.05.2018
12:54:40
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Орловцы могут задать вопросы о питании детей в школах и детских садахСегодня в региональном Роспотребнадзоре стартовала «горячая линия».
Специалисты отвечают на звонки в рабочие часы. Также принимаются пожелания по детскому питанию на новый учебный год. «Горячая линия» будет работать до 25 мая в Орле, Ливнах, Мценске, Кромах, Верховье.
Интересующие вопросы можно задать по рабочим дням с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45 по телефонам «горячих линий»:
- отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области 8 (486 2) 42-26-75;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» 8 (486 2) 77-06-77, 8 (486 2) 75 02 76;
- территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Ливны 8 (486 77) 7-13-34;
- территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Мценске 8 (486 46) 4-15-39;
- территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Кромы 8 (486 43) 2-15-98;
- территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Верховье 8 (486 76) 2-47-27.
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