Новости версия для печати Орловцы могут задать вопросы о питании детей в школах и детских садах Сегодня в региональном Роспотребнадзоре стартовала «горячая линия».



Специалисты отвечают на звонки в рабочие часы. Также принимаются пожелания по детскому питанию на новый учебный год. «Горячая линия» будет работать до 25 мая в Орле, Ливнах, Мценске, Кромах, Верховье.



Интересующие вопросы можно задать по рабочим дням с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45 по телефонам «горячих линий»: - отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области 8 (486 2) 42-26-75; - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» 8 (486 2) 77-06-77, 8 (486 2) 75 02 76; - территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Ливны 8 (486 77) 7-13-34; - территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Мценске 8 (486 46) 4-15-39; - территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Кромы 8 (486 43) 2-15-98; - территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Верховье 8 (486 76) 2-47-27.





Татьяна Напольских

18 мая 2018 года







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