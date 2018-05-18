Новости версия для печати В поселке Верховье идут ремонтные работы Более 10 миллионов рублей потратили на дорожные работы. Большая часть денег пришла из областного бюджета. На нескольких улицах поселка уже капитально отремонтировали проблемные участки. Завершаются работы и на других объектах населенного пункта.



На центральной улице поселка Верховье ремонт нужен был уже давно. В этом году настал ее черед. Вовремя составили ПСД, отобрали подрядчика и начали работы. В результате уложились в сроки.

Владимир Дьяконов, начальник отдела архитектуры и градостроительства Верховского района: «Ремонт производится за счет субсидий областного дорожного фонда. Общая стоимость работ – около десяти миллионов. Основная часть – это субсидии областного бюджета». Полным ходом идут работы и по капремонту многоквартирного жилого фонда. С 2008 года по программе преобразились 33 многоквартирных дома. На этот год также большие планы.

Сергей Козлов, начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ администрации Верховского района: «В рамках 2018 года будет проведен ремонт пяти многоквартирных домов. На сегодняшний день Фондом проводится расчет проектно-сметной документации, которая будет представлена собственнику помещения для утверждения и впоследствии для проведения процедур торгов, отбора подрядной организации и так далее». Кроме того ведется ремонт домов по краткосрочному плану прошлого года. Один из долгожителей – двухэтажный дом – был построен более полувека назад. Привести его в порядок должны к концу июля.



По программе благоустройства - тоже приличный фронт работ. На днях начнется ремонт дворовых территорий, в списке их шесть. Помимо этого к преобразованию готовится и парк Победы. На мартовском голосовании его выбрали жители.



По плану в этом году в парке выложат плиткой две центральные аллеи, установят новые скамейки и освещение.

Виктор Гладских, глава Верховского раойна: «На сегодня мы уже разместили на сайте заказ, сделана проектно-сметная документация, с подрядчиком есть договоренность, так что в скором времени мы приступим к работам». Кроме того появится в верховском парке Победы и новый памятник - в честь 100-летия погранвойск России. Его уже устанавливают ветераны боевых действий.

Михаил Козаков, председатель совета ветеранов Верховского района: «Площадка будет выложена тротуарной плиткой, будет сделан бордюр, столбики и цепочки по всему периметру». А в центре мемориальной композиции будет установлена мраморная плита, на которой изобразят все виды погранвойск. Открытие памятника запланировано на День пограничника.





Оксана Гранн

18 мая 2018 года







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