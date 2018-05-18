В поселке Верховье идут ремонтные работы

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В поселке Верховье идут ремонтные работыБолее 10 миллионов рублей потратили на дорожные работы. Большая часть денег пришла из областного бюджета. На нескольких улицах поселка уже капитально отремонтировали проблемные участки. Завершаются работы и на других объектах населенного пункта.
На центральной улице поселка Верховье ремонт нужен был уже давно. В этом году настал ее черед. Вовремя составили ПСД, отобрали подрядчика и начали работы. В результате уложились в сроки.
Полным ходом идут работы и по капремонту многоквартирного жилого фонда. С 2008 года по программе преобразились 33 многоквартирных дома. На этот год также большие планы.
Владимир Дьяконов, начальник отдела архитектуры и градостроительства Верховского района: «Ремонт производится за счет субсидий областного дорожного фонда. Общая стоимость работ – около десяти миллионов. Основная часть – это субсидии областного бюджета».
Кроме того ведется ремонт домов по краткосрочному плану прошлого года. Один из долгожителей – двухэтажный дом – был построен более полувека назад. Привести его в порядок должны к концу июля.
Сергей Козлов, начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ администрации Верховского района: «В рамках 2018 года будет проведен ремонт пяти многоквартирных домов. На сегодняшний день Фондом проводится расчет проектно-сметной документации, которая будет представлена собственнику помещения для утверждения и впоследствии для проведения процедур торгов, отбора подрядной организации и так далее».
По программе благоустройства - тоже приличный фронт работ. На днях начнется ремонт дворовых территорий, в списке их шесть. Помимо этого к преобразованию готовится и парк Победы. На мартовском голосовании его выбрали жители.
По плану в этом году в парке выложат плиткой две центральные аллеи, установят новые скамейки и освещение.
Кроме того появится в верховском парке Победы и новый памятник - в честь 100-летия погранвойск России. Его уже устанавливают ветераны боевых действий.
Виктор Гладских, глава Верховского раойна: «На сегодня мы уже разместили на сайте заказ, сделана проектно-сметная документация, с подрядчиком есть договоренность, так что в скором времени мы приступим к работам».
А в центре мемориальной композиции будет установлена мраморная плита, на которой изобразят все виды погранвойск. Открытие памятника запланировано на День пограничника.
Михаил Козаков, председатель совета ветеранов Верховского района: «Площадка будет выложена тротуарной плиткой, будет сделан бордюр, столбики и цепочки по всему периметру».