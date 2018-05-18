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Делать добрые дела – всегда готовы!

Дождь ли льет или светит яркое солнце, в этот день сердца сотен мальчишек и девчонок бьются в унисон. А все потому, что сегодня, в преддверии 96-й годовщины Всесоюзной Пионерской организации, четырем тысячам школьников Орловщины повязали красный галстук. Пятьсот из них, а это лучшие из лучших, были приняты в ряды пионеров в торжественной обстановке во Дворце пионеров имени Юрия Гагарина.

Этот праздник считался одним из главных у советских школьников. Да и почти сто лет спустя основания организации День пионерии остается важным в жизни мальчишек и девчонок.

В гимназии № 19 пионерская дружина существует с основания школы, с каждым годом участников становится все больше.
Наталья Федотова, педагог-организатор гимназии №19 города Орла: «Из советской пионерии мы берем самые лучшие традиции и продолжаем их развивать в нужном направлении». 
Традиционно вступление лучших пионеров в ряды организации «Орлята» проходит на главной площади Орла, правда, сегодня погода «подкачала», а потому и место поменяли.
Торжественное мероприятие перенесли во Дворец пионеров.

Пионером быть - дело ответственное и благородное. Торжественная клятва, из года в год произносимая пионерами, тому подтверждение: быть честным, быть верным делу правды.

Поздравить ребят и повязать им красные галстуки пришли почетные гости: глава Орловской области Андрей Клычков, председатель орловского Облсовета Леонид Музалевский, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Василий Иконников, глава администрации города Орла Александр Муромский. Были также приглашены ветераны и лидеры пионерского движения региона, представители общественных организаций, руководители и педагоги образовательных организаций.

4000 школьников Орловщины повязали сегодня красный галстук, а это значит, что впереди добрые дела, дальние походы, мероприятия, песни и настоящая дружба.


Юлия Опанасюк
18 мая 2018 года

 


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