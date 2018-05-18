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В Орле состоялся праздник «Орловская книга -2018»

В мероприятии, которое проходило в рамках ежегодного празднования Дней славянской письменности и культуры, приняли участи читатели и работники библиотек, представители творческих союзов литераторов, издатели и, конечно, писатели.

Поздравить победителей пришли герои произведений Тургенева - артисты Академического театра показали отрывок из спектакля «Первая любовь». Но главный герой праздника, конечно, книга. На всех этажах библиотеки сегодня литературные и художественные выставки, экспозиции из фондов. Неоднократный победитель этого конкурса Елена
Ашихмина считает его одним из самых значимых литературных событий Орловщины.
Елена Ашихмина, писатель, кандидат филологических наук: «Колоссально, что у нас есть такой праздник. Наверное, ни у кого такого нет. Всем сердцем хочется, чтобы было так всегда».
Поддержать победителей этого года и поздравить их лично прибыл и врио губернатора Андрей Клычков. Он познакомился с выставками и пообещал литераторам и издателям поддержку на областном уровне.

Центральным событием стало подведение итогов конкурса в трех номинациях. Лучшим издательским проектом стала живописный альбом с картинами Анатолия Костяникова «Пилигримы». Его выпустило в свет издание «Вешние воды».
Александр Иванов, директор издательства «Вешние воды»: «Его воспринимают как художника очень здорово. Нравится, во-первых, его стиль, продуманность и тонкость изображения, поэтому с ним очень приятно работать».
Самой читаемой стала книга Елены Ашихминой издательства «Орлик» «В этом странном городе». Это жизнеописание Орла времен детства Лескова. В течение года только в библиотеке Бунина она запрашивалась около 1000 раз.

Специальная премия «Орловская Тургениана» была вручена сразу двум номинантам: «Тургеневскому ежегоднику» объединенного литературного музея и «Спасскому вестнику» - изданию музея в Спасском-Лутовинове. Большой минус праздника в том, что так и не появилась номинация «Лучшее художественное произведение».
Владимир Ермаков, писатель:«Это неправильный формат мероприятия, его нужно менять, переформатировать. Потому что День орловской книги – это, я считаю, престольный праздник третьей литературной столицы, а в литературе все-таки лидирующая, определяющая сознание эпохи составляющая это художественная литература».
В числе авторов, которые были награждены благодарностью Управления культуры и архивного дела, Анатолий Мищенко, Ирина Филина, Владимир Ермаков и многие другие.


Эва Стасюлевич
18 мая 2018 года

 


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