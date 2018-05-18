Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
18.05.2018
20:02:42
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Орловская Госавтоинспекция провела моторейд

Действенными мерами по снижению аварийности среди водителей двухколесного транспорта – являются постоянные рейды и активное напоминание правил дорожного движения. В орловской Госавтоинспекции решили взять под особый контроль передвижение мототранспорта. В начале мотосезона опасность ДТП с участием двухколесных машин особенно велика.

Как говорят в ГИБДД, двухколесным лихачам свойственно забывать о своей фатальной уязвимости на дороге. Результат почти всегда бывает плачевным. В особенности если мопед, мотоцикл или скутер оказывается в руках несовершеннолетнего. 
 
Тем не менее, в ходе рейда инспекторам пришлось иметь дело, главным образом, именно с подростками. Один из них управлял незарегистрированным мотоциклом на улице Деповской. Водитель от управления отстранен, а двухколесное транспортное средство задержано. 
 
В ходе рейда инспекторы пообщались и с байкерами в возрасте. Впрочем, у солидных мотоциклистов и машина, и документы, и экипировка, как правило, в полном порядке. 
 
А вот еще один 14-летний водитель повстречался инспекторам на улице Городской. Его юный возраст еще не позволяет управлять транспортным средством, но, видимо, оседлать железного коня очень хотелось. Некоторое время у инспекторов ушло на поиски родителей правонарушителя - скутерист отправился в дорогу без телефона. Когда подоспела мама юного водителя, инспекторы заполнили проток. Подросток был отстранен от управления мопедом, само транспортное средство было задержано. Помимо штрафа, родителям юного гонщика пришлось раскошелиться на услуги эвакуатора и штраф-стоянку. 
 
Список самых характерных «двухколесных» нарушений, по словам инспекторов, таков: управление транспортным средством без водительского удостоверения, а также без соответствующей категории, нарушение правил регистрации мототранспорта, езда без государственных регистрационных знаков, езда без мотошлема и соответствующих документов. Кроме того, инспекторы отмечают, что нарушителями часто являются несовершеннолетние.



Иван Суверин
18 мая 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта