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Орловская Госавтоинспекция провела моторейд

Как говорят в ГИБДД, двухколесным лихачам свойственно забывать о своей фатальной уязвимости на дороге. Результат почти всегда бывает плачевным. В особенности если мопед, мотоцикл или скутер оказывается в руках несовершеннолетнего.

Тем не менее, в ходе рейда инспекторам пришлось иметь дело, главным образом, именно с подростками. Один из них управлял незарегистрированным мотоциклом на улице Деповской. Водитель от управления отстранен, а двухколесное транспортное средство задержано.

В ходе рейда инспекторы пообщались и с байкерами в возрасте. Впрочем, у солидных мотоциклистов и машина, и документы, и экипировка, как правило, в полном порядке.

А вот еще один 14-летний водитель повстречался инспекторам на улице Городской. Его юный возраст еще не позволяет управлять транспортным средством, но, видимо, оседлать железного коня очень хотелось. Некоторое время у инспекторов ушло на поиски родителей правонарушителя - скутерист отправился в дорогу без телефона. Когда подоспела мама юного водителя, инспекторы заполнили проток. Подросток был отстранен от управления мопедом, само транспортное средство было задержано. Помимо штрафа, родителям юного гонщика пришлось раскошелиться на услуги эвакуатора и штраф-стоянку.

Список самых характерных «двухколесных» нарушений, по словам инспекторов, таков: управление транспортным средством без водительского удостоверения, а также без соответствующей категории, нарушение правил регистрации мототранспорта, езда без государственных регистрационных знаков, езда без мотошлема и соответствующих документов. Кроме того, инспекторы отмечают, что нарушителями часто являются несовершеннолетние.