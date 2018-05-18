Новости версия для печати Приговор бывшим полицейским остался без изменения Коллегия по уголовным делам орловского областного суда рассмотрела апелляцию бывших полицейских, которые осуждены к пяти и четырем с половиной годам колонии за покушение на мошенничество.



Обвинение доказало, что офицеры запросили четырехмиллионную взятку с предпринимателя, обещая прикрыть затрагивающее его интересы уголовное дело. Приговор был обжалован и оставлен без изменения.





Татьяна Напольских

18 мая 2018 года







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