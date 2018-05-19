Новости версия для печати Сегодня - День пионерии Накануне, 18 мая, в Орле прошла торжественная линейка, посвященная 96-й годовщине пионерской организации.



Изначально планировалась, что мероприятие пройдет на площади Ленина, но из-за дождя его перенесли во Дворец пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина. На торжественную линейку пришли юниоры школ города Орла, Орловского, Урицкого и Кромского районов, чтобы вступить в пионерские ряды. В числе почетных гостей был и глава Орловской области Андрей Клычков. Он поздравил школьников со вступлением в пионеры. Всего по области, вместе с городом Орлом, в ряды пионерской организации «Орлята» вступили около 4 тысяч школьников, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

19 мая 2018 года







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