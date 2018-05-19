Новости версия для печати Музей-заповедник Спасское-Лутовиново приглашает провести Ночь музеев под сенью старинных лип усадебного парка В усадьбе Ивана Сергеевича Тургенева пройдет весенний маскарад.



Как сообщает сайт Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново, сегодня, 19 мая, в 19 часов изящные пары в костюмах тургеневской эпохи закружатся в вальсе. Музыка Штрауса и Глинки, романсы Полины Виардо на стихи русских поэтов создадут атмосферу праздника 19 века. В программе примут участие и гости из столицы - солисты московского музыкального театра «Амадей». Для участия необходимо приобрести входной билет на территорию усадьбы. В выставочном зале музея с 19:00 до 21:00 будут проводиться бесплатные экскурсии.





Надежда Невматулина

19 мая 2018 года







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