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Орёл присоединяется к Всероссийской акции «Ночь музеев»

Начиная с 18 часов, музеи города приглашают посетителей на самые разные программы.

Объединенный литературный музей Тургенева будет работать сразу на нескольких площадках.
Вера Ефремова, директор Орловского объединённого государственного литературного музея И.С.Тургенева: «Начнем мы в 19:00 в музее Бунина. Это будет концерт детской музыкальной школы «Волшебная флейта» - в замечательном бунинском особняке будет звучать классическая музыка. Кроме того, для всех желающих будут проводиться экскурсии. В доме Грановского пройдет мероприятие, посвященное двум женщинам в жизни Николая Семеновича Лескова. Это тоже будет интересная музыкальная композиция. И если кто-то захочет посмотреть петербургский кабинет Лескова, сотрудники представят те уникальные мемории, которые хранятся в фондах нашего музея. И завершающим аккордом в 21 час в музее писателей-орловцев состоится мероприятие «Обольщающий обман». Все наши писатели, да и все русские люди неравнодушны к цыганской культуре – к песням, традициям, нарядам. И вот этот «Обольщающий обман» - с интересной загадкой, с интересной историей - мы представим нашим посетителям».
Музей Изобразительных искусств в 18 часов представит шедевры из запасников. Жители и гости города смогут увидеть картину выдающегося русского художника рубежа Михаила Шемякина. Портрет, который долгое время оставался безымянным. Полотно, где в сценическом костюме изображена известная балерина Тамара Карсавина. После - будет вечер романса и экскурсии по действующим фондовым выставкам. 
 
Краеведческий музей приглашает на открытие выставки традиционных кукол, игрушек, для ребят и взрослых. Пройдут мастер-классы по народным ремеслам, с отрывками из произведений Тургенева выступят актеры ОГАТ. А так же пройдёт квест «Я познаю Орёл».



Эва Стасюлевич
19 мая 2018 года

 


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