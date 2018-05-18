Новости версия для печати Андрей Клычков и Александр Мисуркин поделились секретами успеха с участниками отборочного чемпионата (WorldSkills Russia)–OGUSkills2018 Глава Орловской области и летчик-космонавт встретились со студентами Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.



В течение трех дней в стенах опорного вуза студенты боролись за право попасть на финал национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы». Креативное мышление, непрекращающийся поиск нестандартных решений и открытость всему новому – вот главные черты профессионала. Такими словами описали свой путь к успеху и Андрей Клычков, и Александр Мисуркин. Глава региона подчеркнул, что именно сегодняшние участники WorldSkills Russia будут вершить будущее страны. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Абсолютно убеждён, что поиск новых талантов, поиск новых предложений и путей решения – это залог нашего будущего успеха. Ну, и как говорится в известном афоризме – не бойся не уметь, бойся не учиться». Вопросы, задаваемые успешным молодым профессионалам, носили самый разный характер. У космонавта Александра Мисуркина, например, студенты спросили, как он относится к добровольческому движению. Космонавт признался, что всерьёз не задумывался о том, чтобы самому стать добровольцем. Однако отметил, что есть люди, которым такая помощь необходима. Например - паллиативные больные. Александр Мисуркин, лётчик-космонавт РФ, Герой РФ: «Поддержка каждого из нас им очень нужна. Я сегодня в своих соцгруппах постараюсь этот пост сделать. Но на сайте регионального Фонда социальной поддержки вся информация есть. И если в ком-то из вас откликнется или срезонирует желание помочь – вы можете это сделать». Эта встреча стала завершающей в большом отборочном чемпионате WorldSkills Russia. Лучших выбрали в 15-ти компетенциях: от биофотоники до технологии моды. Теперь они отправятся представлять Орловщину на федеральном уровне.





Антон Киселёв

18 мая 2018 года







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