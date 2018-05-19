В Орле пройдет большой праздник для любителей двухколёсного транспорта - Велодень-2018

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суббота
19.05.2018
17:22:27
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В Орле пройдет большой праздник для любителей двухколёсного транспорта - Велодень-2018Велосипедисты проедут колонной по городу 20 мая.
Для регистрации на участие время еще есть. Хотя Велодень в Орле и не нуждается в рекламе – праздник двухколесных проходит уже 6 лет.
Веловодители встречаются на площади Ленина в 11:00. Там их ждет развлекательная программа с конкурсами и призами. Старт заезду будет дан в 13:30.
Участники велопробега проедут по маршруту: пл. Ленина - ул. Максима Горького - ул. 60 лет Октября - ул. Герцена - ул. Московская - ул. Гостиная - ул. Карачевская - ул. 1-я Посадская - ул. Тургенева - ул. Брестская - ул. Максима Горького.
Обратно на площадь Ленина участники акции вернутся к 14:30. Здесь будут подведены итоги гонки и определены лучшие велосипедисты. В общей сложности велолюбители проедут 5.5 километров.
А вот автолюбителям 20 мая лучше воздержаться от поездки в центр города. С 13:30 до 14:30 движение по маршруту колонны велосипедистов будет запрещено.
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