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В Орле пройдет большой праздник для любителей двухколёсного транспорта - Велодень-2018

Для регистрации на участие время еще есть. Хотя Велодень в Орле и не нуждается в рекламе – праздник двухколесных проходит уже 6 лет.

Веловодители встречаются на площади Ленина в 11:00. Там их ждет развлекательная программа с конкурсами и призами. Старт заезду будет дан в 13:30.

Участники велопробега проедут по маршруту: пл. Ленина - ул. Максима Горького - ул. 60 лет Октября - ул. Герцена - ул. Московская - ул. Гостиная - ул. Карачевская - ул. 1-я Посадская - ул. Тургенева - ул. Брестская - ул. Максима Горького .



Обратно на площадь Ленина участники акции вернутся к 14:30. Здесь будут подведены итоги гонки и определены лучшие велосипедисты. В общей сложности велолюбители проедут 5.5 километров.

А вот автолюбителям 20 мая лучше воздержаться от поездки в центр города. С 13:30 до 14:30 движение по маршруту колонны велосипедистов будет запрещено .