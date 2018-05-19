Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


суббота
19.05.2018
17:22:27
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле пройдет большой праздник для любителей двухколёсного транспорта - Велодень-2018

Велосипедисты проедут колонной по городу 20 мая.

Для регистрации на участие время еще есть. Хотя Велодень в Орле и не нуждается в рекламе – праздник двухколесных проходит уже 6 лет.
 
Веловодители встречаются на площади Ленина в 11:00. Там их ждет развлекательная программа с конкурсами и призами. Старт заезду будет дан в 13:30
 
Участники велопробега проедут по маршруту: пл. Ленина - ул. Максима Горького - ул. 60 лет Октября - ул. Герцена - ул. Московская - ул. Гостиная - ул. Карачевская - ул. 1-я Посадская - ул. Тургенева - ул. Брестская - ул. Максима Горького.

Обратно на площадь Ленина участники акции вернутся к 14:30. Здесь будут подведены итоги гонки и определены лучшие велосипедисты. В общей сложности велолюбители проедут 5.5 километров. 
 
А вот автолюбителям 20 мая лучше воздержаться от поездки в центр города. С 13:30 до 14:30 движение по маршруту колонны велосипедистов будет запрещено
 



Надежда Невматулина
19 мая 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта