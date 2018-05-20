Новости версия для печати ГИБДД напоминает водителям о наступлении школьных каникул В ближайшее время у детей начнутся самые долгие каникулы. Большое количество мальчиков и девочек появится на улицах, во дворах, скверах, парках и, конечно, на дорогах!



Госавтоинспекция призывает автолюбителей, мотоциклистов и велосипедистов быть бдительными, не превышать установленную скорость движения, притормаживать перед пешеходным переходом, даже если на нем пока нет пешеходов. Следует помнить, что действия ребенка на дороге бывают непредсказуемы. Соблюдайте правила дорожного движения и сохраните жизнь и здоровье детей!





Орловское Информбюро

20 мая 2018 года







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