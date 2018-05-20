ГИБДД напоминает водителям о наступлении школьных каникул

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воскресенье
20.05.2018
14:19:10
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ГИБДД напоминает водителям о наступлении школьных каникулВ ближайшее время у детей начнутся самые долгие каникулы. Большое количество мальчиков и девочек появится на улицах, во дворах, скверах, парках и, конечно, на дорогах!
Госавтоинспекция призывает автолюбителей, мотоциклистов и велосипедистов быть бдительными, не превышать установленную скорость движения, притормаживать перед пешеходным переходом, даже если на нем пока нет пешеходов. Следует помнить, что действия ребенка на дороге бывают непредсказуемы.
Соблюдайте правила дорожного движения и сохраните жизнь и здоровье детей!
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