Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Купальный сезон не отрыт, а список утонувших увеличивается ежедневно. Вода прервала жизнь 13-летнего парня. - Молодые и успешные. Советы от состоявшихся профессионалов – будущим. - Будут сидеть. В областном суде рассмотрели апелляцию двух экс-полицейских. Приговор оставлен без изменений. - Всегда готовы! Ряды пионерии пополнились на 4 тысячи человек. - По-прежнему литературная столица. Новые издания оценили на празднике «Орловской книги».





Вести-Орёл

18 мая 2018 года







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