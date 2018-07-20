Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Табор уходит… в СИЗО. После похищения Сергея Будагова. - Живописное место, которое хранит память о тяжелых боях. 75 лет назад под Вяжами сошлись насмерть. - Как раз на старте уборочной. Студенты ОГАУ собрали урожай дипломов - «Единое окно» для бизнеса. Более 50 услуг теперь доступны.

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Вести-Орёл

13 июля 2018 года







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