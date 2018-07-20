Орловский избирком зарегистрировал Андрея Клычкова как кандидата в губернаторы

Четверо претендентов получили удостоверения в четверг на заседании областной избирательной комиссии. Это Елена Крачнакова, Евгений Алехин, Руслан Перелыгин и Андрей Куцын. В субботу документ о регистрации получил и Андрей Клычков.

Как сказали в облизбиркоме, подготовка к Единому дню голосования идет в соответствие с календарным планом. Досрочные выборы губернатора Орловской области намечены на 9 сентября.