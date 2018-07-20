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Правительство - за партой

Как сегодня развивается Орловщина? Какие показатели нужно увеличить и где сократить расходы? Этими вопросами не только задаются в регионах. Ответы ищут и эксперты. Сегодня аналитический расклад представила Наталья Зубаревич. Эксперт программы развития ООН, профессор приехала в Орёл с образовательным семинаром.

Наталья Зубаревич подготовила диагностику Орловской области. Население, экономика, промышленность – всё в таблицах, схемах и на диаграммах. Слушателями лекции стали члены регионального правительства, финансисты, управленцы, представители вузов и депутатского корпуса. Наталья Зубаревич проанализировала динамику развития региона и основными проблемами, по мнению, являются сокращение федеральной поддержки, сокращение налога на прибыль и другие аспекты. На вопрос: что делать? Эксперт тоже дала ответы.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Сегодня Наталья Васильевна представила нам четкий, сухой, объективный взгляд со стороны на те благоприятные и негативные тенденции, которые сегодня есть в орловской экономике. Думаю, что многих это, наверное, отрезвило - с одной стороны, с другой стороны – для нас это возможность постановки задач». 
Наталья Зубаревич, доктор географических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова: «Это регион, который несколько позже стартует в том направлении, в котором уже прошли Белгородская, Калужская, движется Липецкая, пошла Воронежская область. Ну, будете догонять. Догонять, с одной стороны, сложнее, потому что там кто-то бежит впереди, а с другой стороны - проще, потому что вы уже знаете, кто как сделал и у кого что получилось. Это ускоряет процесс. У небольших регионов с небольшим бюджетом, с небольшой концентрацией людей стартовые условия заведомо не такие, как у крупных и более богатых. Но получилось у калужан, получается потихоньку у Липецка, Воронеж он просто побольше, побогаче. Поэтому – как лягушка: лапками надо сучить и потихоньку из молока сбивается сметанка. Главное, чтобы была крынка, было молоко и работали лапки». 
Дискуссия получилась открытой. А в правительстве региона отметили, что подобные встречи с представителями экспертного сообщества станут регулярными.


Надежда Невматулина
16 июля 2018 года

 


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