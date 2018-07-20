Новости версия для печати Вниманию водителей! В Орле идут ремонтные работы, в связи с чем движение на некоторых улицах ограниченно, а то и полностью перекрыто.



С сегодняшнего дня ограничен проезд по улице Пролетарская гора в районе дома №11 - на этом участке приводят в порядок теплотрассу.



Ограничение продлится до 30 июля.





Мария Семак

17 июля 2018 года







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