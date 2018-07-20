У орловцев есть возможность обратиться за помощью к святому Иоанну Шанхайскому

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пятница
20.07.2018
11:24:40
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У орловцев есть возможность обратиться за помощью к святому Иоанну ШанхайскомуЧастица мощей святителя сейчас находится в Ахтырском соборе.
Иоанн Шанхайский - один из столпов современной православной Церкви. Еще живы его современники, свидетели чудес, который совершал отец Иоанн.
Отец Александр Кузнецов, настоятель Ахтырского кафедрального собора:
«По молитвам святого люди находили исцеление и утешение, исцеление не только телесное, но и душевное. По его кончине у его святых мощей находят исцеление и сейчас многочисленные паломники, которые приезжают в США, в Сан-Франциско, в то храм, который он построил».
Восемь лет назад в Болхов из Соединенных Штатов была доставлена на постоянное хранение частичка мощей святителя. Сейчас ковчег находится в Ахтырском соборе, пробудет там до конца этой недели, затем святыню перевезут в Богоявленскую церковь.
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