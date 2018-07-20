В Ливнах открыли Беломестненский мост

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пятница
20.07.2018
11:25:17
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В Ливнах открыли Беломестненский мостОн соединил центр Ливен с одноименной слободой.
Ремонт был начат еще в 2015 году. Дважды на объекте менялся подрядчик. Изначально его планировали сдать в середине 2017 года, но затем сроки неоднократно переносились.
Право первого проезда по обновленному мосту было предоставлено представителям строительных компаний, а также ливенским мотоциклистам. На запуске движения по переправе присутствовал и глава региона. Отметим, что Беломестненский мост эксплуатировался более 50 лет, но ни разу до этого не ремонтировался капитально. В ходе реконструкции мост расширили до четырех полос. Стоимость работ превысила 263 млн рублей. Работы по завершению реконструкции моста проводились в рамках реализации губернаторских программ.
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