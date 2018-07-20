Новости версия для печати В Ливенском районе утонул трехлетний ребенок По этому факту СУ СК РФ по Орловской области проводится доследственная проверка.



Как сообщает сайт регионального Следственного комитета, 13 июля 2018 года в селе Речица Ливенского района в реке во время купания утонула 3-летняя девочка.



Установлено, что ребенок прибыл к месту купания на реку Сосна с родителями и бабушкой. Во время купания девочка нырнула, и ее течением унесло от берега. Через непродолжительное время тело девочки было извлечено из воды, однако спасти ей жизнь уже не представлялось возможным. Проведенные реанимационные мероприятия положительного результата не дали. Медицинские работники констатировали смерть ребенка.



В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.





Орловское Информбюро

17 июля 2018 года







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