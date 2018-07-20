Новости версия для печати Несколько орловских домов остались без воды Причина – ремонтные работы.



В частности, «Водоканал» до 15:00 будет вести работы в районе частного сектора по улицам Тюленина и Чапаева. А «Орловская теплосетевая компания» информирует, что в течение четырех дней не будет горячей воды в домах №139, 145, 149, 151, 153 по Московскому шоссе. Включить ее должны к 5 часам вечера 20 июля.



До 17:00 сегодняшнего дня горячую воду отключили и у абонентов жилых домов по улице Машкарина №16, 20, улице Чечневой №1. Работы проводят ООО «Газпром теплоэнерго Орёл».





Анна Боева

17 июля 2018 года







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