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В Орловской области необходимости усилить работу по привлечению федеральных мер поддержки промышленного сектора

Об этом врио губернатора Орловской области заявил на совещании по вопросам промышленности.

Ускоренное развитие промышленного сектора возможно только при привлечении федеральных мер поддержки. Поэтому работу именно в этом направлении стоит усилить, заявил глава региона Андрей Клычков. Так, уже запущена государственная программа «Реальные инвестиции», работает фонд развития промышленности Орловской области, а в государственную информационную систему промышленности включены 20 местных предприятий.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Необходимо привлечение дополнительных инвестиций, привлечение инвесторов, рассмотрение новых площадок. Но мы прекрасно понимаем, что самый быстрый эффект могут дать предприятия, которые уже сегодня находятся в области. Но для того, чтобы этот эффект был, необходимо создавать дополнительные условия. Это, безусловно, непростой спектр вопросов. Он касается всех сфер и нашего взаимодействия, и всех сфер деятельности каждого отдельного предприятия».
Итог совещания - оказать помощь в оформление заявок и поддержать готовые проекты в данной отрасли.


Анна Вайсергисер
17 июля 2018 года

 


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