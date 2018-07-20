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У детей стали чаще встречаться случаи нарушения слуха

Это констатируют медики.

Уже на начальном этапе скрининга дошкольных учреждений в шести детских садах Советского района Орла было выявлено более 40 детей с патологией, тогда как раньше это были единицы.

По мнению Яны Силютиной, сурдолога НКМЦ им. Круглой, наряду с обычными серными пробками и гнойными вегетациями, встречаются и серьезные заболевания. Среди них сенсоневральная тугоухость и даже такая редкая патология как аудиторная невропатия.
Яна Силютина, врач сурдолог-оториноларинголог консультативной поликлиники НКМЦ. им Круглой: «Проявляется она тем, что у детей по не работает внутреннее ухо, то есть слух снижен, 100 децибел и ниже, но при этом дети разговаривают. Или же, наоборот, снижен незначительно слух - первая, вторая степень, но отсутствует разборчивость речи. Это все связано с поражением глазковых клеток и внутреннего уха, и, к сожалению, таких детей мы тоже нашли». 
Причина столь частых патологий, считает сурдолог, либо небрежное отношение к симптомам у ЛОР-врачей в поликлиниках, либо пропущенные родителями и детьми профилактические осмотры. Между тем, чем старше ребенок, тем сложнее реабилитация тугоухости.
Яна Силютина, врач сурдолог-оториноларинголог консультативной поликлиники НКМЦ. им Круглой: «Если вы заметили, что ребенок плохо реагирует на звуки, делает мультики громче, воспитатели говорят в садике, что он плохо отзывается, не реагирует, не слышит, о чем ему говорят, пожалуйста, придите к нам на прием». 
Сначала лучше посетить врача-оториноларинголога, чтобы исключить лорзаболевания, и потом проверить слух у сурдолога. Первый скрининг занимает всего 15 минут.


Елена Литинская
17 июля 2018 года

 


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