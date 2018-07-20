Орловская область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на лекарственное обеспечение льготников

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пятница
20.07.2018
11:24:13
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Орловская область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на лекарственное обеспечение льготниковРаспоряжение подписал Дмитрий Медведев.
В документе речь идет об увеличении объема субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в нынешнем году. С учетом увеличения финансирования общий объем поступлений из федерального центра в Орловскую область на эти цели в этом году составит почти 115 млн рублей.
Как отмечает информационный портал Орловской области, общий объем субвенций регионам увеличен более чем на 1,8 млрд рублей в связи с ростом числа граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
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