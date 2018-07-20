Новости версия для печати Орловская область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на лекарственное обеспечение льготников Распоряжение подписал Дмитрий Медведев.



В документе речь идет об увеличении объема субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в нынешнем году. С учетом увеличения финансирования общий объем поступлений из федерального центра в Орловскую область на эти цели в этом году составит почти 115 млн рублей.



Как отмечает информационный портал Орловской области, общий объем субвенций регионам увеличен более чем на 1,8 млрд рублей в связи с ростом числа граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.





Орловское Информбюро

17 июля 2018 года







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