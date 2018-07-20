Новости версия для печати Активисты ОНФ посетили «Орловчанку», «Мечту», «Юбилейный» и «Лесную поляну» Они провели мониторинг мест детского летнего отдыха.



Образовательные программы, развлекательная часть, питание детей, по мнению экспертов, на высоте. Одно из проблемных направлений – нехватка врачей в лагерях. Также есть проблемы со сбором документов на отправку детей в лагерь. ОНФ предлагает осуществлять их прием для удобства родителей на базе МФЦ.



Свои предложения «фронтовики» направили в правительство области.





Анна Боева

17 июля 2018 года







На главную страницу





